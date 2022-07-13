لابيد لرئيس الولايات المتحدة: "أنت صهيوني كبير ونحن ببساطة سعداء برؤيتك"

"نحن ببساطة سعداء برؤيتك سيدي الرئيس. تلك السعادة البسيطة والحقيقية التي يحققها اجتماع مجدد مع صديق جيد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال حفل استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار بن غوريون إنهما سيتحدثان خلال الزيارة " عن الحاجة إلى الخلق مجددًا تحالف عالمي قوي يوقف برنامج إيران النووي، وإلى بناء هيكلية أمنية واقتصادية جديدة مع شعوب منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التوقيع على اتفاقيات إبراهيم وإنجازات قمة النقب".

وفي نهاية خطابه توجه لابيد إلى بايدن وقال "نحن ببساطة سعداء برؤيتك سيدي الرئيس. تلك السعادة البسيطة والحقيقية التي يحققها اجتماع مجدد مع صديق جيد".