البيت الأبيض: "مستشار الأمن القومي أخطأ بحديثه عن إنشاء قنصلية فلسطينية في القدس الشرقية"

من المتوقع أن يعلن بايدن خلال الزيارة عن مساعدات إنسانية للفلسطينيين بشكل عام، وحل أزمة غزة بشكل خاص

قال المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون مجلس الأمن القومي جون كيربي إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أخطأ عندما تحدث عن أن الولايات المتحدة تعتزم فتح قنصلية فلسطينية في القدس الشرقية، وفق النشر في واينت.

وكان سوليفان قد صرح بذلك خلال إيجاز للصحافة من طائرة الرئيس الأمريكي التي كانت في طريقها إلى إسرائيل. كما أشار مستشار الأمن القومي إلى أن الأمريكيين سيتواصلون مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية بخصوص افتتاح القنصلية خلال الزيارة.

يذكر أن موضوع إعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية كان محط جدل كبير، بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل التي ترفض بشكل قاطع إعادة افتتاح القنصلية. وفي الوقت نفسه يواصل الفلسطينيون اتصالاتهم للدفع بهذه القضية باعتبارها مطلبًا حيويًا للفلسطينيين.

وبنفس السياق، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط الأربعاء، إنه من المتوقع أن يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع إسرائيل والفلسطينيين حل الدولتين خلال زيارته. وقال نيدس إنه من المتوقع أن يعلن بايدن خلال الزيارة عن مساعدات إنسانية للفلسطينيين بشكل عام والمساعدة في حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بشكل خاص.