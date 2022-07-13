تقرير: ترحيل عميل سري إلى الولايات المتحدة بسبب تورطه في حادثة مع امرأة في القدس

تم اعتقال العميل الأمريكي لفترة وجيزة واستجوبته الشرطة، التي أطلقت سراحه دون توجيه اتهام إليه

تم الكشف اليوم الأربعاء عن إعادة رجل المخابرات الأمريكي الإثنين من إسرائيل إلى الولايات المتحدة، على خلفية مزاعم حول تورطه بـ"حادثة جسدية" في القدس مع امرأة، بحسب شبكة سي بي إس.

وقال متحدث باسم الخدمة السرية في بيان لشبكة سي بي إس إنه تم إطلاع الوكالة على الحادث، وأن العميل "اعتقل لفترة وجيزة واستجوبته الشرطة، التي أطلقت سراحه دون توجيه اتهام إليه".

وتحقق الشرطة فيما إذا كان العميل مخمورًا حين تورط بمواجهة مع امرأة مرت بطريقها بشكل عرضي بالقرب من المطعم الذي جلس فيه لتناول العشاء مع زملائه.

وتزامن الكشف عن الحادثة مع يوم وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل في زيارة تاريخية أكد من خلالها على العلاقات الوثيقة بين بلاده وبين إسرائيل.