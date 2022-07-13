إيران: "السعودية معنية باستئناف المفاوضات معنا وهنالك جهود للسير قدمًا"

التأخير في المفاوضات يرجع إلى "جهود لتنفيذ خطوة مهمة إلى الأمام في الاجتماع المقبل" الذي سيعقد في بغداد

صرحت إيران الأربعاء، أنها والسعودية مهتمتان بمواصلة المفاوضات بينهما الهادفة إلى إحياء العلاقات مجددًا ببين الدولتين، وفق الزعم.

وتطرق الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر قاني إلى جولات المحادثات السابقة بين طهران والرياض، قائلاً "استنتاجنا هو أن المحادثات كانت إيجابية، والطرفان مهتمان بمواصلة اللقاءات". وأوضح أن التأخير الحاصل في استئناف المفاوضات يرجع إلى "جهود لتنفيذ خطوة مهمة إلى الأمام في الاجتماع المقبل" الذي سيعقد في بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الشهر الماضي إن "المباحثات بين إيران والسعودية ستستأنف قريبا في بغداد، وذلك بعد توقفها خلال الأشهر المنصرمة" مؤكدا أن "السعودية مستعدة لمواصلة المباحثات على المستوى الدبلوماسي".

وتابع سعيد خطيب زاده، أن المحادثات مع الرياض "ستستأنف قريباً في بغداد ، وأن العلاقات بين البلدين ستكون مهمة للمنطقة والعالم الإسلامي".

كما أشار وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى أن "طهران تدعم إعادة فتح السفارات في إيران والسعودية"، مؤكداً أن حل مشاكل المنطقة لن يأتي إلا من داخل المنطقة، حسب ما أوردت "وكالة تسنيم الإيرانية".