خلال زيارته متحف ياد فاشيم في القدس: الرئيس بايدن ينحني ليحادث الناجيات من المحرقة

بايدن: إنه لشرف عظيم أن أعود إلى منزلي العاطفي. يجب ألا ننسى أبدًا أن الكراهية لم تُهزم يومًا بل هي تختبئ فقط

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، إلى متحف ياد فاشيم في القدس مباشرة، وفق الجدول المخطط له. وقد وضع بايدن على رأسه غطاء أسود، على عادة المتدينين اليهود احتراماً لدماء الضحايا الذين قضوا في المحرقة المعروفة عالميا بالهولوكوست.

ورافق بايدن رئيس ياد فاشيم داني دايان ورئيس مجلس ياد فاشيم الحاخام يسرائيل مئير لاو. وانضم إلى الزيارة الرئيس يتسحاك هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس. كما حضر الزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان والسفيرة الأمريكية لشؤون معاداة السامية البروفيسور ديبوراه ليبستادت.

قام بايدن في ياد فاشيم بالطقوس الخاصة بهذا المكان الذي يدعى إليه كبار الضيوف ورؤساء الدول الذين يزورون الدولة العبرية. أشعل بايدن شمعة الأبدية، ووضع إكليلا من الزهور، التقى بعدد من الناجيات من الهولوكوست وصافحهن جيتا (جيزيل) سيكويتز ورينا كوينت، وانحنى نحوهن وتبادلوا الحديث لفترة طويلة. قال بايدن للناجيات "بارك الله فيكن". واختتم يايدن زيارته في ياد فاشيم بتوقيعه في دفتر الزوار.

وكتب بايدن في الدفتر: "إنه لشرف عظيم أن أعود إلى منزلي العاطفي. يجب ألا ننسى أبدًا أن الكراهية لم تُهزم يومًا بل هي تختبئ فقط. يجب أن نعلم الأجيال جيلا بعد جيل أن ما حدث قد يحدث مرة أخرى، إلا إذا كنا نتذكر. هذا ما أعلمه لأولادي وأحفادي. لن ننسى أبدًا."

وتم استقبال الرئيس الأمريكي بعد ظهر الأربعاء بحفاوة في مطار بن غوريون، ألقى خلالها رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ كلمة ترحيبية وأعقبه رئيس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال يائير لابيد ومما قاله الأخير: "سيدي الرئيس، هذه زيارة تاريخية، وهي أيضًا زيارة شخصية للغاية. تاريخية لأنها تعبر عن الرابطة التي لا تنفصم بين بلدينا. التزامنا بالقيم المشتركة. بالديمقراطية والحرية وحق الشعب اليهودي بدولته الخاصة. وهذه زيارة شخصية، لأن علاقاتك مع إسرائيل كانت دائمًا شخصية، لقد عرَّفت نفسك ذات مرة على أنك صهيوني، وقلت إنه ليس بالضرورة أن تكون يهوديًا لتكون صهيونيًا. لقد صدقت وفي حالتك: فأنت صهيوني كبير وأحد أفضل أصدقاء إسرائيل على الإطلاق".