تقديرات اسرائيلية بأن إسرائيل ستدفع صفقة بيع منظومات دفاعية للسعودية

وذكر التقرير أن جنرال أمريكي سيزور اسرائيل الاسبوع القادم لمناقشة توسيع التعاون الدفاعي مع دول المنطقة

على خلفية التوقعات بأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى إسرائيل والسعودية ستؤدي الى تطبيع العلاقات بين البلدين، قالت هيئة البث الرسمية "كان" أنه تتضاعف التقديرات بأن إسرائيل معنية لدفع صفقة لبيع منظومات دفاعية جوية الى السعودية.

وذكرت "كان" أنه خلال الأسبوع القادم سيصل إلى إسرائيل القائد العام للقيادة المركزية، الجنرال اريك كوريلا، وسيجتمع مع مسؤولين في الجيش الإسرائيلي ومن بين المواضيع التي سيتم مناقشتها توسيع التعاون الدفاعي من القذائف والطائرات المسيرة الايرانية، وتوسيع التعاون مع دول أخرى في المنطقة برعاية أمريكية.

وأفيد أنه منذ توقيع اتفاقيات ابراهيم ، وقعت اتفاقيات أمنية كبيرة بين إسرائيل ودول في الخليج والمغرب، وبحسب تقارير أجنبية وقعت ايضا اتفاقيات مع الامارات والبحرين. الاسبوع الماضي أكد وزير الأمن الاسرائيلي غانتس أنه "بالفترة منذ توقيع اتفاقيات ابراهيم، أجري 150 اجتماع مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين مع نظرائهم في دول المنطقة ومن الدول الموقعة على اتفاقيات ابراهيم" وايضا وقعت صفقات قيمتها بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار مع دول المنطقة.

وعلى صعيد متصل، قبل زيارة بايدن الى السعودية، أكد مسؤولون أمريكيون أن بايدن سيجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبذلك سيكسر المقاطعة التي فرضت عليه في اعقاب قضية الصحافي جمال خاشقجي.