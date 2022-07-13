وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية: سيرتفع سعر الخبز المنظم بنسبة 20 بالمائة اعتبارًا من يوم الأحد

باربيباي: على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميا لم أوافق على إلغاء التنظيم الحكومي لأسعار الخبز في البلاد

من المتوقع أن ترفع لجنة الأسعار بوزارة المالية في إسرائيل، سعر الخبز المنظم بنسبة 20٪ غدًا الخميس، وبحال تمت الموافقة على القرار، فسيصبح ساري المفعول يوم الأحد القادم.

وتتطرق الزيادة إلى الخبز الداكن أو المقطّع إلى شرائح والخبز الأبيض الموحّد أو المقطّع. وسيصبح سعر لشرائح الخبز الموحد الداكن، على سبيل المثال، 7.11 شيكل. ومجموع الزيادة المتوقعة هو بمقدار 1.40 شيكل.

وأفادت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا باربيباي، اليوم، أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميا والتي تؤثر بدورها على ارتفاع الأسعار في البلاد، إلا أن الوزيرة لم توافق على إلغاء التنظيم الحكومي لأسعار الخبز. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع سعره.

وشددت باربيباي على أنه وبالرغم من الارتفاع المتوقع في سعر الخبز، فإنها تعتزم "مواصلة العمل على تحسين الآلية التي يتم من خلالها تحديث أسعار المنتجات المنظمة بحيث تؤخذ في الاعتبار عند تحديد سعر الخبز الاعتبارات الاجتماعية ومستوى الحياة العامة". كما طالبت الوزيرة فريقها بمتابعة أسعار القمح في العالم وإجراء التغييرات فورًا بحال تراجعت أسعار المواد الخام.

وتشهد إسرائيل موجة غلاء شملت قطاع الكهرباء والماء ومنتجات غذائية على رأسها البيض.