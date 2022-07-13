تقرير: السعودية ستسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة لصالح الحجاج المسلمين في إسرائيل

ستعلن السعودية هذا الأسبوع أنها ستسمح لجميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى إسرائيل باستخدام مجالها الجوي

من المتوقع أن تعلن المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع أنها ستسمح لجميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى إسرائيل باستخدام مجالها الجوي، وفي الوقت نفسه تسمح للحجاج المسلمين مواطني إسرائيل بالقيام برحلات طيران مستأجرة مباشرة إلى المملكة العربية السعودية ليتسنى لهم الوصول إلى مكة وممارسة فريضة الحج، على ما ذكرت شبكة CNN الأمريكية.

والجدير بالذكر أن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج (عن حزب ميرتس) في حكومة التغيير الإسرائيلية، قد أعلن الأسبوع الفائت عن طرحه مسألة تمكين الحجاج المسلمين من الوصول إلى مكة بالطيران المباشر من إسرائيل ليتسنى لهم أداء فريضة الحج بيسر، في حين أنهم اليوم يضطرون للسفر إلى الأردن ومنه إلى السعودية.

ونقلت وسائل إعلام عن فريج قوله: "أتمنى أن أرى ذلك اليوم الذي أستطيع فيه ركوب الطائرة من مطار بن غوريون حتى أقوم بواجباتي كمسلم في مكة". وأضاف "لقد طرحت الموضوع أمام السلطات السعودية وآمل أن يأتي هذا اليوم قريبًا".

ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن الإعلان يحمل في طياته تغييرًا جذريًا في موقف السعودية حيال تحالفات عرفتها المنطقة طويلاً. ,تطرق موقع "واينت" الاسرائيلي الى تقديرات إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيفتح سلسلة من خطوات التقارب الأولية بين إسرائيل والسعودية، وإنه على ما يبدو يوجد استعداد من جانب المملكة للسماح للرحلات الإسرائيلية التحليق فوق أجوائها خلال رحلاتها الى الشرق الأدني، ومن الممكن أن يعربوا عن استعدادهم للسماح للمواطنين المسلمين من إسرائيل الوصول لأداء مناسك الحج من خلال رحلات مباشرة.