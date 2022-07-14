نصر الله يهدد إسرائيل:"المسيرات هي بداية متواضعة فقط..وسنصل الى ما بعد كاريش"

الأمين العام لحزب الله يعترف لأول مرة بإرساله تنظيمه الطائرات المسيرة الثلاثة الى منصة كاريش

تطرق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمة له الى اطلاق الطائرة المسيرة تجاه منصة كاريش، واعترف لأول مرة بأن المسيرات الثلاث التي اطلقها حزب الله أُسقِطت، مشددا أن لتنظيمه الحق الكامل القيام بأي خطوة لممارسة الضغوطات على إسرائيل لصالح المفاوضات اللبنانية، وبعث رسالة تهديد إلى إسرائيل قائلا :"رسالة الطائرات المسيرة هي فقط بداية متواضعة، نحن سنصل إلى كاريش وإلى ما بعد كاريش وما بعد بعد كاريش".

وأوضح نصر الله :"قلنا بالإجماع بأننا نريد بأن تطير الطائرات المسيرة، وإنها ستقوم بعملية استطلاع وإسرائيل ستقوم بإسقاطها. لأننا نريد أن تعترض الطائرات والسفن الحربية الصواريخ. أردنا أن تكون ضجة في المنطقة هناك. حتى يدرك المهندسون والموظفون وكل من يعمل هناك بأنه يتواجد في مكان ليس آمن" وتطرق نصر الله الى قضية الغاز الطبيعي وقال :"أن لم تكن لبنان قادرة على تحقيق حقها الطبيعي باستخراج الغاز والنفط- فلن يكون هناك أحد ينجح باستخراج الغاز والنفط ولا أحد سينجح ببيع الغاز والنفط. هل هذا واضح بما فيه الكفاية؟".

وأوضح نصر الله في خطابه أن الحرب عمليا أفضل بالنسبة له من ترك الوضع الحالي على ما هو عليه، بدون ذلك الاتفاق الذي كان سيقدم للبنان الحقوق التي تستحقها بقضية النفط والغاز وقال :"إن كان المفر بأن لا تحصل لبنان على المساعدة وأن يتم جرها تجاه الانهيار والجوع- لا، الحرب أشرف بكثير.التهديد بالحرب والذهاب إلى الحرب أشرف بكثير".

وتابع نصر الله وقال إن "حزب الله يمتلك قدرات عسكرية في الجوية، البر والبحر، نحن قادرون على ارسال عدد كبير من المسيرات المسلحة وغير المسلحة بنفس الوقت. إن لم تحصل لبنان على حقوقها البحرية، يمكننا قلب الطاولة على الجميع. ارسال المسيرات كانت بداية متواضعة، وستثل نسخة جديدة لاحقا".