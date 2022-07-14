بايدن في اليوم الثاني لزيارته التاريخية للشرق الأوسط: جلسات عمل مع قادة إسرائيل والاستعداد لـ"بيان القدس"

يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن ليوم يعج بجلسات العمل، وليكلل بعد ذلك ب"إعلان القدس" تأكيداً على دعم الولايات

يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصل أمس الأربعاء إلى إسرائيل واستقبل بحفاوة كبيرة، ليوم يعج بجلسات العمل، وليكلل بعد ذلك بما اصطلح إسرائيليًا على تسميته "إعلان القدس"، في إشارة إلى دعم الولايات اللامتناهي لإسرائيل والوقوف إلى جانبها. لكن في المقابل، يطغى في الولايات المتحدة مشهد أقل احتفالية، فهناك بلغ التضخم المالي حافة 9.1%- وهو رقم قياسي لم تشهده الولايات منذ 40 عامًا. كما بلغت أسعار الوقود ذروتها بمتوسط خمسة دولارات للغالون.

وتظهر استطلاعات الرأي هناك أن شعبية بايدن في تراجع مطرد فقد دعمه 33% فقط من المستطلعة آراؤهم، كما أعرب 64% من الديمقراطيين عن رغبتهم بألا يرشح بايدن نفسه لولاية قادمة.

وبحسب موقع N12 فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سينتهز الفرصة الماثلة أمامه اليوم ليوضح لبايدن وجهَا لوجه موقف إسرائيل الرافض بالمطلق لاتفاق مع إيران، بوصفه خطيرًا. وسيمرر لابيد الرسالة التالية "الوقت ينفد بالنسبة لإيران، حان الوقت لوقف المفاوضات، لقد حان الوقت للتوقف عن منح الإيرانيين فرصة للعب مع العالم. يجب إعادة العقوبات والعودة إلى مجلس الأمن". وهنا تبرز أهمية "إعلان القدس" الذي هو بمثابة الرد المشترك لإسرائيل والإدارة الأمريكية بمواجهة السعي الإيراني لامتلاك أسلحة نووية.

يشار إلى أن الخلافات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية تنحصر في قضيتين رئيستين الأولى تخص إيران والموقف من امتلاكها أسلحة نووية وإن أعربت الولايات المتحدة مراراً أنها تتفق مع إسرائيل حول عدم استعدادها السماح للجمهورية الإسلامية بامتلاك أسلحة نووية، إلا أنها في الوقت ذاته وبخلاف إسرائيل على استعداد مبدئي للعودة إلى تنظيم العلاقات مع هذه الدولة عبر اتفاق نووي.

ويفيد موقع N12 بها الشأن، أن المسألة الثانية العالقة تنتظر حلا فهي القضية الفلسطينية وهي بدورها محور خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة حيث أفاد مسؤولون كبار أن إسرائيل رفضت عرضين تقدمت بهما الإدارة الأمريكية. العرض الأول يأتي في إطار تقديم إسرائيل مبادرة لصالح الفلسطينيين تتمثل بمؤتمر مشترك يجمع إسرائيل مع السلطة الفلسطينية والأردن والولايات المتحدة للتباحث بموضوع الوضع الراهن في القدس (الستاتوس كوو) لكن إسرائيل لم ترحب بذلك.

كما رفضت إسرائيل الموافقة على الخوض في أخذ طرف في إعلان مشترك يدين العنف من كافة الأطراف. واعتبرت إسرائيل أن الأمر لن يكون متكافئا لأنه بالإضافة إلى السلطة تلعب في الساحة الفلسطينية منظمات مسلحة في غزة والضفة وعليه تم رفض الطلب الأمريكي.