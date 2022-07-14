على خلفية زيارة بايدن، الجيش الإسرائيلي لم يعتقل اي فلسطيني من الضفة الليلة

هذا الأمر الاستثنائي لتجنب وقوع مواجهات عنيفة وقتلى خلال زيارة الرئيس الأمريكي لإسرائيل

بصورة استثنائية، لم تعتقل قوات الأمن الإسرائيلية هذه الليلة أي فلسطيني في أنحاء الضفة الغربية، وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن السبب لذلك هو الرغبة لتجنب وقوع مواجهات عنيفة وقتلى فلسطينيين خلال زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى إسرائيل.

وذكرت "كان" بأن السياسة هي تنفيذ فقط الاعتقالات التي يتم تعريفها على أنها "عاجلة". أي في حال كانت شبهات بأن فلسطينيا كان في طريقه لتنفيذ عملية، سيتم اعتقاله - لكن إن كان الفلسطيني على سبيل المثال يشتبه برميه الحجارة أو رمي زجاجات المولوتوف- على ما يبدو سيتم اعتقاله بعد زيارة بايدن.

بالاضافة لذلك، تم تأجيل ثلاث عمليات هدم لبيوت منفذي عمليات عدائية، كانت المحكمة العليا وافقت عليها، حيث اجل تنفيذ العملية لما بعد زيارة الرئيس الأمريكي، الحديث يدور عن بيوت منفذ عملية ديزنغوف ،و منفذا عملية آرئيل.

كما أعلن الجيش الإسرائيل أمس أنه لن يجري تدريبات عسكرية في منطقة جبل الخليل، والتي يعيش بها الف فلسطيني خلال زيارة بايدن. وجاء ذلك ردا على الالتماس الذي قدمه سكان قرى "مسافر يطا" وجمعية حقوق المواطن بعد اصابة أحد البيوت الفلسطينية الاربعاء الماضي، حيث قال الفلسطينيون انه اصيب من مدفع رشاش لدبابة.

وفي رد الجيش الاسرائيلي على الالتماس قالوا إنهم لن يجروا تدريبات اليوم الخميس وغدا الجمعة في المنطقة، خلافا للتخطيط المسبق. وحول الادعاءات نفسها بأن رصاصات اطلقت من مدفع رشاش لدبابة، رد الجيش بأنه لا يمكن تحديد بأن إطلاق النار كان في اطار تدريب الجيش.