كريستيانو رونالدو يتلقى عرضا خياليا من ناد سعودي للانتقال اليه

التقرير الامريكي لم يذكر اسم النادي الذي عرض صفقه بلغت قيمتها 300 مليون يورو

افادت شبكة "سي ان ان" الأمريكية الناطقة باللغة البرتغالية أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تلقى عرضا خياليا من نادٍ سعودي، لم يتم نشر اسمه في التقرير، وقامت هذه المجموعة بعرض مبلغ 30 مليون يورو على مانشستر يونايتد مقابل انتقاله، وهو مبلغ أكبر من الذي دفعه الحمر الى يوفنتوس لإعادة رونالدو للنادي، وبلغت قيمة الصفقة كلها نحو 300 مليون يورو.

وسيحصل رونالدو بموجب الصفقة المعروضة على مبلغ 250 مليون يورو رواتب مقسمة على موسمين، في حين يحصل وكيله على 20 مليون يورو.

ولا تزال التكهنات تحيط بمستقبل اللاعب البرتغالي وذلك بعد إبلاغه ادارة مانشستر يونايتد عن رغبته بالرحيل عن النادي، جاء هذا بحسب تقارير انجليزية.

ويشار الى ان مدرب مانشتر يونايتد الهولندي اريك تين هاج أعلن عن تمسكه بكريستيانو رونالدو، في أعقاب الأنباء عن رحيله. وما عزز التكهنات حول رحيله عن الفريق هذا الصيف هو عدم سفره مع مانشستر يونايتد الى تايلاند خلال الجولة الآسيوية تحضيرا للموسم الجديد.

وصرح تين هاج تعليقا على هذا: "رونالدو لم يسافر معنا إلى تايلاند لأسباب شخصية، وهو ضمن خطتنا للموسم الجديد، وأنا أتطلع للعمل معه، تحدثت معه حول الأمر، لكن ما قلناه سيظل بيني وبينه، وفي كل الأحوال كريستيانو ليس للبيع".