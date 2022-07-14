الولايات المتحدة وإسرائيل تطلقان بيانًا مشتركًا بشأن إطلاق حوار استراتيجي رفيع المستوى حول التكنولوجيا

كما سيتطرق التعاون إلى التأهب للأوبئة وتغير المناخ وتنفيذ الذكاء الاصطناعي والنظم البيئية التكنولوجية الموثوقة

من المزمع أن يطلق رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ورئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد الخميس، بيانًا مشتركًا بخصوص إطلاق حوار استراتيجي رفيع المستوى بشأن التكنولوجيا يكون مكلفًا بإنشاء شراكة تكنولوجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن التقنيات الحيوية والناشئة وكذلك الحلول للتحديات العالمية، على ما أفاد موقع وزارة الخارجية.

كما سيتطرق التعاون بهذا الصدد إلى التأهب للأوبئة وتغير المناخ وتنفيذ الذكاء الاصطناعي والنظم البيئية التكنولوجية الموثوقة فضلا عن تعزيز آليات التعاون القائمة.

وأضاف موقع وزارة الخارجية في بيان الخميس، أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تعكس "قيمنا ومصالحنا المشتركة والصداقة الحقيقية بين شعوبنا. كما نتعهد بتعزيز الابتكار المتبادل لنظمنا البيئية وتقوية المشاركات الثنائية والمضي قدمًا وفقًا لمصالحنا الوطنية وكذلك المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والتصدي للتحديات الجيوستراتيجية".