تقرير: ايران تفشل بإطلاق الصاروخ "ذو الجناح" الناقل للأقمار الصناعية

الصاروخ "ذو الجناح" الناقل للاقمار الصناعية الايرانية انفجر خلال عملية اطلاقه بحسب موقع ايراني معارض

افادت قناة "ايران انترناشونال" المعارضة الأربعاء بأن صاروخ "ذو الجناح" الناقل للأقمار الصناعية الايرانية انفجر خلال عملية إطلاقه، وذلك رغم ادعاء طهران عن إطلاق ناجح للصاروخ.

وبحسب المعلومات التي وصلت القناة الايرانية المعارضة من مصادر غربية، فان ناقل الأقمار الصناعية الذي يمتلك قدرات دفع هجينة تم فحصه للمرة الثانية في 26 حزيران/يونيو، لم ينجح بالوصول حتى الى نصف الطريق المخصص لمساره.

وقال المصدر أن مركبة الإطلاق الفرعية (SLV) موجودة حاليا بمرحلة التجربة ولم تحمل أي قمر صناعي خلال الإطلاق، وأضاف أن الجمهورية الاسلامية تحاول التوصل الى إطلاق ناجح قبل ان تطلق اي قمر صناعي عن طريقه. وتدعي ايران بأن ناقل الأقمار الصناعية يمكنه حمل أقمار صناعية بوزن 220 كيلو لمسار من 500 كيلومتر فوق سطح الأرض .

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية أحمد حسيني بأن "المرحلة الثالثة من تطوير ناقل الأقمار الصناعية هذا بدأت بفضل المعطيات التي جمعت بعد إطلاق هذا الصاروخ".

إطلاق صاروخ "ذو الجناح" الذي يتكون من مرحلتين للدفع، الصلب ومرحلة الدفع السائل الواحد، اطلق خلال التجربة تجاه منصة اطلاق صحراوية في مركز الامام الخميني الفضائي جنوب شرق سامانان، وهو مكان جرت به محاولات فاشلة متتالية مؤخرا.