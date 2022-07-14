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لقاء بايدن-لابيد: الرئيس الأمريكي يؤكد التزام بلاده تجاه أمن إسرائيل

i24news

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لقاء بين جو بايدن ويائير لابيد في القدس ، 14 يوليو 2022
GPOلقاء بين جو بايدن ويائير لابيد في القدس ، 14 يوليو 2022

المحادثة شملت موضوع السعودية، وضرورة تشكيل تحالف من الدول المعتدلة في المنطقة لمواجهة إيران

اختتم رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس الأمريكي جو بايدن ظهر الخميس، اجتماعهما الرسمي في فندق والدورف أستوريا بالقدس، والذي استمر حوالي 50 دقيقة.

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أشار بايدن في نهاية الاجتماع، إلى أنه تحدث مع لابيد عن الصداقة الشخصية التي تطورت بينهما، وأنه في "محادثة صادقة" أجرياها، تعهد نيابة عن الإدارة الأمريكية بالالتزام بأمن إسرائيل.

 وقال بايدن في نهاية الاجتماع "تحدثنا عن المشاكل والفرص الموجودة في الشرق الأوسط". من جانبه أوضح لابيد أن المحادثة شملت موضوع السعودية، وضرورة تشكيل تحالف من الدول المعتدلة في المنطقة لمواجهة إيران. واضاف لابيد "تحدثنا عن التهديد الإيراني. نعتقد انها ليست قضية تخص إسرائيل فحسب بل هي قضية عالمية". 

وقال الرئيس بايدن للابيد بهذا الصدد: "إن سعي واشنطن للعودة للاتفاق النووي عبر المحادثات لن تستمر إلى الأبد". 

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