قمة افتراضية بمشاركة قادة إسرائيل والولايات المتحدة والامارات والهند

دولة الامارات تتعهد باستثمار ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية متكاملة في الهند

شارك كل من رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد والرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الاماراتي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الحكومة الهندية نيراندا مودي اليوم الخميس في قمة I2U2 الافتراضية.

وقال رئيس الحكومة يائير لابيد في مستهل كلمته خلال القمة:"انطلاقتنا في هذا العالم الجديد الذي نعيش فيه، تكمن بأننا نحتاج الى تحسين قدرات التعاون بسرعة، وتعظيم المزايا النسبية، وربط التكنلوجيا المتقدمة بالموارد الطبيعية، والتفكير بمصطلحات جديدة حول الطاقة، الأمن، الغذاء وتكنلوجيا المياه، الحماية والتجارة".

واضاف :"كل واحدة من الدول تجلب معها الى هذه الطاولة تحديات وافضليات مختلفة جدا، لكن هذا ما يحول قدراتنا بصورة أكبر، في القرن الـ21 التحديات محلية لكن الحلول دولية".

وهنأ رئيس الحكومة الهندية نيراندا مودي يائير لابيد لتوليه منصب رئاسة الحكومة ، وإضاف :"الحديث يدور عن اجتماع شركة استراتيجيين، جميعنا ايضا أصدقاء جيدين ويوجد لدينا تشابه بمصالحنا وتوجهاتنا، وضعنا أجندة ايجابيا، ميزنا مشاريع مشتركة في عدد من المجالات وخلقنا خارطة طريق للتقدم بسبعة مجالات وهي :المياه، الطاقة، المواصلات، الفضاء، الصحة والأمن الغذائي. أجندة عملية ومتطورة، ويمكننا تقديم مساهمة كبيرة بالاقتصاد العالمي".

وعلى صعيد متصل تعهدت الامارات باستثمار ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية متكاملة في الهند بهدف التصدي لانعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط، وذلك وفقاً لبيان مشترك من الإمارات والهند والولايات المتحدة وإسرائيل الخميس 14 يوليو/ تموز.

وسيناقش القادة خلال القمة مشاريع مشتركة للدول الأربعة، توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارات. قمة I2U2 تأسست العام الماضي بمبادرة من وزراء خارجية الدول الأربعة، وكل دولة تقترح مجالات التعاون مع الدول الأخرى.

والهدف هو تشجيع الاستثمارات في ستة مجالات وهي : المياه ، الطاقة، المواصلات، الفضاء، الصحة والأمن الغذائي. ايضا بهدف تجنيد ثروات خاصة، وتحسين القدرات في كل دولة، ورفع مستويات الصحة الجماهيرية وتطوير الطاقة الخضراء.