English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • قمة افتراضية بمشاركة قادة إسرائيل والولايات المتحدة والامارات والهند

قمة افتراضية بمشاركة قادة إسرائيل والولايات المتحدة والامارات والهند

i24news

دقيقة 1
قمة افتراضية بمشاركة قادة إسرائيل والولايات المتحدة والامارات والهند 14/7/2022
i24news/video screenقمة افتراضية بمشاركة قادة إسرائيل والولايات المتحدة والامارات والهند 14/7/2022

دولة الامارات تتعهد باستثمار ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية متكاملة في الهند

شارك كل من رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد والرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الاماراتي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الحكومة الهندية نيراندا مودي اليوم الخميس في قمة I2U2 الافتراضية. 

Video poster

وقال رئيس الحكومة يائير لابيد في مستهل كلمته خلال القمة:"انطلاقتنا في هذا العالم الجديد الذي نعيش فيه، تكمن بأننا نحتاج الى تحسين قدرات التعاون بسرعة، وتعظيم المزايا النسبية، وربط التكنلوجيا المتقدمة بالموارد الطبيعية، والتفكير بمصطلحات جديدة حول الطاقة، الأمن، الغذاء وتكنلوجيا المياه، الحماية والتجارة". 

واضاف :"كل واحدة من الدول تجلب معها الى هذه الطاولة تحديات وافضليات مختلفة جدا، لكن هذا ما يحول قدراتنا بصورة أكبر، في القرن الـ21 التحديات محلية لكن الحلول دولية". 

وهنأ رئيس الحكومة الهندية نيراندا مودي يائير لابيد لتوليه منصب رئاسة الحكومة ، وإضاف :"الحديث يدور عن اجتماع شركة استراتيجيين، جميعنا ايضا أصدقاء جيدين ويوجد لدينا تشابه بمصالحنا وتوجهاتنا، وضعنا أجندة ايجابيا، ميزنا مشاريع مشتركة في عدد من المجالات وخلقنا خارطة طريق للتقدم بسبعة مجالات وهي :المياه، الطاقة، المواصلات، الفضاء، الصحة والأمن الغذائي. أجندة عملية ومتطورة، ويمكننا تقديم مساهمة كبيرة بالاقتصاد العالمي". 

وعلى صعيد متصل تعهدت الامارات باستثمار ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية متكاملة في الهند بهدف التصدي لانعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط، وذلك وفقاً لبيان مشترك من الإمارات والهند والولايات المتحدة وإسرائيل الخميس 14 يوليو/ تموز. 

وسيناقش القادة خلال القمة مشاريع مشتركة للدول الأربعة، توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارات. قمة I2U2 تأسست العام الماضي بمبادرة من وزراء خارجية الدول الأربعة، وكل دولة تقترح مجالات التعاون مع الدول الأخرى.  

والهدف هو تشجيع الاستثمارات في ستة مجالات وهي : المياه ، الطاقة، المواصلات، الفضاء، الصحة والأمن الغذائي. ايضا بهدف تجنيد ثروات خاصة، وتحسين القدرات في كل دولة، ورفع مستويات الصحة الجماهيرية وتطوير الطاقة الخضراء. 

 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق