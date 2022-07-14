الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلي لابيد يوقعان إعلان القدس

يدعو الإعلان إلى الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة

وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس الأمريكي جو بايدن ظهر اليوم الخميس،"إعلان القدس" للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، حيث تعهد البلدان بموجبه بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية والسماح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها بنفسها. كما دعا الإعلان إلى الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة.

وجاء في نص اعلان القدس: "تماشيا مع العلاقة الأمنية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل والالتزام الأمريكي الراسخ بأمن إسرائيل، ولا سيما الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي، تؤكد الولايات المتحدة التزامها الثابت بالحفاظ على قدرة إسرائيل على ردع أعدائها وتعزيزها للدفاع عن نفسها ضد أي تهديد".

وشدد على أنه "تعتبر الولايات المتحدة أن أمن إسرائيل ضروري لمصالح الولايات المتحدة وركيزة للاستقرار الإقليمي. وتؤكد الولايات المتحدة أن جزءا لا يتجزأ من هذا التعهد هو الالتزام بعدم السماح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي، وأنها مستعدة لاستخدام جميع عناصر قوتها لضمان ذلك".

وأضاف: "تؤكد الولايات المتحدة التزامها بالعمل مع الشركاء الآخرين لمواجهة العدوان الإيراني والأنشطة المزعزعة للاستقرار، سواء كانت مدفوعة بشكل مباشر أو من خلال وكلاء ومنظمات إرهابية مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين".

وأكد البيان أن "الولايات المتحدة وإسرائيل ستواصلان العمل معا لمحاربة كل الجهود الرامية إلى مقاطعة إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، أو إنكار حقها في الدفاع عن النفس، أو استبعادها بشكل غير عادل في أي منتدى، بما في ذلك في الأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية".