اللاعبة الإسرائيلية في الجمباز الفني تفوز بذهبيتين وفضية في الألعاب العالمية

احتلت إسرائيل الصدارة بثلاث ميداليات، تليها إيطاليا بميدالية ذهبية وفضيتين، ثم بلغاريا بميدالية ذهبية وفضية

فازت لاعبة الجمباز الفني الإسرائيلية داريا أتامانوف بميداليتين ذهبيتين وفضية واحدة في الألعاب العالمية، وبذلك احتلت إسرائيل صدارة الجدول بثلاث ميداليات، تليها إيطاليا بميدالية ذهبية وفضيتين ، ثم بلغاريا بميدالية ذهبية وفضية.

كما احتلت أتامانوف ، البالغة من العمر 16 عامًا ، المركز الثاني في مسابقة الشريط في اليوم التالي لحصولها على الميدالية الذهبية لروتين الكرة في مباريات هذا العام التي أقيمت في برمنغهام بولاية ألاباما.

وكانت فاز أتامانوف بميدالية ذهبية في بطولة أوروبا 2022 التي أقيمت في تل أبيب الشهر المنصرم، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى في السنوات الأخيرة.

وقالت داريا"أنا في حالة صدمةـ إنه أمر مثير ، إنه ممتع"وعندما سُئلت عن وصولها إلى منصة التتويج ، قالت إنها"لا تفكر في الأمر أثناء المنافسة، أنت تفكر فقط في كل تمرين على حدة ، وبعد ذلك عندما تنتهي من كل شيء ، تفكر فيه ".

وينظر إليها على أنها خليفة محتمل للينوي أشرم، الذي تقاعد مؤخرًا بعد فوزه بميدالية ذهبية خلال أولمبياد طوكيو العام المنصرم