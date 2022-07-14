سيعقد بايدن اجتماعًا شخصيًا مع الرئيس يتسحاق هرتسوغ من المتوقع أن يستمر نحو الـ 35 دقيقة.

حل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس في منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، حيث تم استقباله في احتفال رسمي. وبعد أن وقّع على دفتر الضيوف الرئاسي، قدم الرئيس هرتسوغ لنظيره درعًا تكريميا وهو أعلى درع يمكن أن يمنحه الرئيس الاسرائيلي ومن ثم عقد بايدن اجتماعا شخصيا مع هرتسوغ ومع زعيم المعارضة بينيامين نيتنياهو.

وخلال مراسيم الاستقبال القى الرئيس هرتسوغ كلمته قائلاً لبايدن: "إن دعمكم المستمر للشراكة الإسرائيلية الأمريكية ظل قويًا على مر السنين. لأنه حيوي للغاية، لدولنا وللشرق الأوسط وللاستقرار العالمي". وأضاف أنه "يعتز بالموقف الأخلاقي الواضح لإدارته ضد معاداة السامية ونزع الشرعية عن دولة إسرائيل في جميع أنحاء العالم".

وبعد كلمة الرئيس الاسرائيلي قال بايدن في كلمته: "لدي حب عميق لإسرائيل، وطالما أن الولايات المتحدة موجودة، فلن تكون اسرائيل وحيدة". وأضاف أنه "من مسؤوليتنا تنمية العلاقة بيننا وتعزيزها. وكوني معروف كصديق لإسرائيل وحصولي على هذه الجائزة، فهذه من أعظم لحظات التكريم في مسيرتي المهنية".

في الساعة 19:50 بتوقيت القدس، سيلتقي بايدن ورئيس الوزراء يائير لابيد في ملعب تيدي، حيث سيشاهدان العرض الافتتاحي الرسمي لألعاب "المكابيا". وسيشاهد الرئيس ورئيس الوزراء وفود الرياضيين من جميع أنحاء العالم عند دخولهم الملعب وبهذا ينتهي اليوم الثاني من زيارة بايدن الى اسرائيل.

في وقت سابق، وقع الرئيس بايدن ورئيس الوزراء لابيد على إعلان القدس، مشيرين أولاً وقبل كل شيء إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تؤكدان تعزيز العلاقات بين البلدين والتزام الولايات المتحدة المستمر بأمن إسرائيل".