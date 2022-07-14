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الرئيس الإيراني: ردنا على أي خطأ قد ترتكبه واشنطن وحلفاؤها سيكون قاسيا"

i24NEWS

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الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي
Iranian Presidency Office via APالرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي

قال رئيسي مخاطبالأميركيين وحلفائهم الاقليميين إن:الأمة الإيرانية لن تقبل بأي انعدام للأمن أو أزمة في المنطقة"

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، في كلمة بإقليم كرمانشاه إن "الجمهورية الإسلامية سترد ردا قاسيا على أي خطأ من جانب واشنطن أو حلفائها"واشار إلى أن "الأمة الإيرانية لن تقبل بأي انعدام للأمن أو أزمة في المنطقة"

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جاء هذا التحذير بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في إعلان أمني تم توقيعه مع إسرائيل، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة سوف تستخدم "جميع عناصر قوتها الوطنية" لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قد وقعها في وقت سابق من ، اليوم الخميس، على تعهد مشترك بحرمان إيران من امتلاك أسلحة نووية، في إظهار للوحدة بين الحلفاء المنقسمين منذ فترة طويلة بشأن الدبلوماسية مع طهران.

جاء هذا التعهد ، وهو جزء من 'إعلان القدس' الذي يتوج زيارة بايدن الأولى لإسرائيل كرئيس، بعد يوم من تصريحه لمحطة تلفزيونية محلية بأنه منفتح على 'الملاذ الأخير' لاستخدام القوة ضد إيران - وهي خطوة على ما يبدو نحو التكيف مع إسرائيل. يدعو إلى 'تهديد عسكري جدير بالثقة' من قبل القوى العالمية. 

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