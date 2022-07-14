منصور عباس لـi24NEWS"تطوير العلاقات بين إسرائيل والسعودية لا يمكن أن يكون على حساب الأردن"

رئيس القائمة الموحدة منصور عباس يقول ان "القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية وهي منطقة محتلة"

قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس خلال مقابلة لقناة i24NEWS : "إن تطوير العلاقات بين إسرائيل والممكلة العربية السعودية لا يمكن أن يكون على حساب الأردن"، مشيرا إلى أن الأردن "قامت بهذا الدور مع المواطنين العرب الفلسطينين منذ عام 78، وأي تغيير يجب الا يضر بدور الأردن".

وأكد منصور عباس على :" أننا نحن كعرب فلسطينين في إسرائيل يجب أن نقدر هذا الدور" مشيراً "إلى أن المملكة الهاشمية قدمت مكرمة ملكية لنا ولا يمكن للمجتمع العربي الفلسطيني إستثناء ذلك" .

ولفت عباس خلال حديثه إلى "أن الحجاج العرب الفلسطينين يدخلون إلى السعودية بجواز سفر أردني" في إشارة منه للدور الذي تقدمه الأردن .

وفي سياق أخر أكد منصور عباس موقف القائمة العربية الموحدة من "أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية وهذا موقف ثابت لا يمكن تغييره". وأضاف عباس أن "القدس الشرقية هي منطقة محتله من قبل إسرائيل، وأن وضعيه القدس والمسجد الاقصى يجب الاتفاق عليه ضمن أي أتفاق سلام ".

وقال عباس إن قائمته "قامت بدور إقليمي خلال السنه الأخيرة منذ دخولها الإئتلاف الحكومي لكنها حافظت في الوقت نفسه على وضعية العرب في إسرائيل إلى جانب التركيز على ملف الخدمات والحقوق".