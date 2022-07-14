نتنياهو لبايدن: "العقوبات الاقتصادية ليست كافية، هناك حاجة لخيار الهجوم العسكري ضد إيران"

في نهاية اللقاء قال نتنياهو: "لقد عقدت الآن لقاء دافئ وممتاز مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصل رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلى منزل الرئيس هرتسوغ للقاء الرئيس بايدن. وحضر نتنياهو معه لقاء القائد تساحي برافرمان والسفير الأمريكي السابق رون درامر. وفي نهاية اللقاء قال نتنياهو: "لقد عقدت الآن لقاء دافئ وممتا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف نتنياهو "لقد شكرته على الصداقة الشخصية العميقة بيننا وعلى التزامه الراسخ حقًا بدولة إسرائيل وعلى حقيقة أنه عندما طلبت إضافة القبة الحديدية خلال العملية الأخيرة في غزة، أكمل المهمة وفعلها".

وقال نتنياهو "لقد دعمنا بايدن في عدة أمور على مر السنين، نحن أصدقاء منذ حوالي أربعين عامًا، لكن لتأمين الأربعين عامًا القادمة يجب أن نتصدى للتهديد الإيراني. لأن العقوبات الاقتصادية لم تعد كافية هناك حاجة لخيار عسكري هجومي على إيران."

وتابع "هذا هو موقفي، هذا هو التزامي، وآمل بشدة أن يكون هذا هو الموقف الأمريكي أيضًا. قال بايدن إنه يوافق على هذه الأمور وأنا سعيد لسماع ذلك. وهذا ما سأفعله عندما أعود إلى رئاسة الوزراء".