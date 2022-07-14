الأمم المتحدة: نصف المنشورات المتعلقة بالهولوكوست على "تلغرام" تنكر الحقائق أو تشوهها

"استعصى المنكرون والمشوهون للرقابة باستخدام الميمات الفكاهية والساخرة لتطبيع الأفكار المعادية للسامية"

كشفت دراسة جديدة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(الـيونسكو) ونشرتها، اليوم الخميس، أن حوالي نصف المحتوى العام المتعلق بالهولوكوست على تطبيق المراسلة "تلغرام" ينفي أو يشوه الحقائق المتعلقة بالهولوكوست.

وأفاد تقرير اليونسكو أن 80 في المئة من الرسائل العامة باللغة الألمانية حول الإبادة الجماعية النازية خلال الحرب العالمية الثانية أنكرت أو شوهت الحقائق. وينطبق الشيء نفسه على 50 في المئة من المنشورات باللغتين الإنجليزية والفرنسية حول الهولوكوست.

أثناء تحليل 4000 منشور متعلق بالهولوكوست عبر خمس منصات وسائط اجتماعية كبرى ، وجد البحث إنكارًا أو تشويهًا في 19 بالمئة من المحتوى على توتير و 17 بالمئة على تيك توك و 8 بالمائة على فيسبوك و 3 بالمائة على انستغرام

وذكر التقرير "التشويه على أنه منشورات احتفلت بالإبادة الجماعية أو لطخت ضحاياها أو ألقت باللوم عليها، أو ساوتها بأحداث أخرى مثل السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، أو أغفلت حقائق عن الجناة النازيين والمتعاونين معهم"

وردا على سؤال عن التقرير، قال متحدث باسم "تلغرام": "تلغرام منصة لحرية التعبير حيث يتم الترحيب بالناس للتعبير عن آرائهم بشكل سلمي، بما في ذلك تلك التي لا نتفق معها"، وفقا لوكالة رويترز. وقالت المتحدثة إن "المشاركات التي تمجد أو تشجع على العنف أو مرتكبيه ممنوعة وإزالتها من خلال الاعتدال أو تقارير المستخدمين"

وجدت اليونسكو أنه حتى على المنصات المعتدلة، استعصى المنكرون والمشوهون للرقابة باستخدام الميمات الفكاهية والساخرة لتطبيع الأفكار المعادية للسامية.