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إسرائيل توافق على الخطوط العريضة لاتفاق الجزر في البحر الأحمر

i24news

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) صورة تم التقاطها في 14 يناير 2014 من نافذة طائرة تظهر جزر تيران (في المقدمة) وصنافير (في الخلفية) في البحر الأحمر في مضيق تيران بين شبه جزيرة سيناء المصرية والمملكة العربية السعودية.
STRINGER / AFP) صورة تم التقاطها في 14 يناير 2014 من نافذة طائرة تظهر جزر تيران (في المقدمة) وصنافير (في الخلفية) في البحر الأحمر في مضيق تيران بين شبه جزيرة سيناء المصرية والمملكة العربية السعودية.

أعطت إسرائيل "الضوء الأخضر" بشأن اتفاق جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين

وافقت إسرائيل اليوم (الخميس) بشكل نهائي على الخطوط العريضة للاتفاق مع الولايات المتحدة والسعودية ومصر بشأن الجزيرتين الاستراتيجيتين في البحر الأحمر  تيران وسنافير. 

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وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران ان إسرائيل أعطت الولايات المتحدة اليوم "الضوء الأخضر" للمضي قدما في اتفاق بشأن هذه القضية ، وتمهد هذه الخطوة الطريق للإعلان عن إجراءات التطبيع السعودية خلال زيارة بايدن للمملكة في نهاية الأسبوع.

سيسمح الاتفاق حول الجزر بإبرام اتفاقية منفصلة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن منح الإذن لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي للرحلات الجوية إلى الشرق وخاصة إلى الهند والصين وكذلك منح رحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية لحجاج إسرائيل والمسلمين الذين يزورون المدن المقدسة مكة والمدينة.

وقال مسؤولون إسرائيليون ان الإعلان عن إجراءات التطبيع هذه متوقع خلال زيارة الرئيس بايدن للسعودية في نهاية هذا الأسبوع. 

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