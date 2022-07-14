رئيس السلطة الفلسطينية يلتقي الرئيس الفرنسي الأربعاء الوشيك في باريس

"عملية السلام، والضغط على إسرائيل لتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الفلسطينية وتحديدا في مدينة القدس"

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية،اليوم الخميس، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الوشيك في باريس للتباحث حول مستقبل عملية السلام في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قد التقى في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس أمس الأربعاء نظيرته الفرنسية الوزيرة كاترين كولونا “بهدف الاستعداد والتحضير الجيد” لزيارة عباس في 19 تموز/يوليو، حسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.

واتفق الطرفان أن تستمر المشاورات الثنائية حتى موعد لقاء ماكرون وعباس في 20 من يوليو/تموز الجاري الذي سيتناول “عملية السلام، والضغط على إسرائيل لتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الفلسطينية وتحديدا في مدينة القدس ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية جميعها، بما في ذلك مطالبة فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وتأتي زيارة عباس إلى فرنسا بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ولقائه إيمانويل ماكرون، وفيما تشهد المنطقة نشاطًا سياسيًا مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيلتقي عباس غدا الجمعة في بيت لحم، في الضفة الغربية..