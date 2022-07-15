البيت الأبيض: السعودية ستفتح مجالها الجوي للرحلات من وإلى إسرائيل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أن المملكة قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تلبي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء. جاء الإعلان في وقتٍ يُتوقّع فيه وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة في وقت لاحق اليوم الجمعة، قادما من إسرائيل ضمن جولته في الشرق الأوسط الي بدأت الأربعاء.

ويرفع هذا الإعلان فعليًا قيود تحليق الطائرات من إسرائيل وإليها. وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أنّ هذا القرار جاء “استكمالًا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارّات الثلاث، وتعزيزًا للربط الجوّي الدولي”.

وقال جيك سوليفان، مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي، في بيان، إنّ الرئيس الأمريكي”يرحّب بالقرار التاريخي لقادة السعوديّة فتح مجالهم الجوي أمام جميع الناقلات الجوية المدنيّة بلا تمييز”، بما في ذلك “الرحلات الجوّية من إسرائيل وإليها”.

وأشار سوليفان إلى أنّ “هذا القرار هو نتيجة دبلوماسيّة الرئيس بايدن الحثيثة والمبدئيّة مع السعوديّة على مدى أشهر عدّة، والتي تُتوّج بزيارته اليوم” إلى المملكة.