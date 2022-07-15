نتنياهو: "اتطلع لعقد اتفاقيات سلام كاملة مع السعودية ودول عربية أخرى"

نتنياهو " سأعمل على إنهاء الصراع بين دولة إسرائيل ومعظم العالم العربي".

هنأ زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على قراره بتوسيع الرحلات الجوية الإسرائيلية فوق بلاده.

وقال "قبل عامين وضعنا أسس التطبيع مع السعودية عندما سمحنا برحلات جوية مباشرة إلى دبي وأبو ظبي عبر المملكة العربية السعودية. كما عملنا على السماح برحلات جوية مباشرة بين إسرائيل ومكة للمواطنين العرب الإسرائيليين".

واضاف نتنياهو "أنوي التوصل لاتفاقيات سلام كاملة مع السعودية والدول العربية الأخرى، وبالتالي تعزيز إنهاء الصراع بين دولة إسرائيل ومعظم العالم العربي".