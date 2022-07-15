وزيرة النقل ميخائيلي على اتصال بعناصر أمريكية ومغربية من أجل استمرار فتح معبر اللنبي بين إسرائيل والأردن

منذ عدة أشهر، كانت وزيرة المواصلات والنقل ميراف ميخائيلي وطاقمها على اتصال بجهات أمريكية ومغربية وفلسطينية من أجل العمل على فتح معبر اللنبي بين إسرائيل والأردن بصورة متواصلة. وبحسب موقع "القناةالسابعة" يتم دفع هذه الخطوة بشكل أكبر في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، ومن المتوقع أن تتحقق بمجرد أن تنضج الظروف اللوجستية ، بما في ذلك توظيف القوى العاملة المطلوبة.

هذه خطوة تنضم إلى سلسلة من الخطوات التي روجت لها ودفعتها الوزيرة ميخائيلي وتهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون الإقليمي، مع وضع إسرائيل كقوة كبيرة في مجال نقل الركاب والعمال والبضائع، وكذلك تقوية الاقتصاد الإسرائيلي.

وقالت الوزيرة ميخائيلي: "أشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن والملك محمد السادس والمملكة المغربية على التزامهم المتواصل وجهودهم لتعزيز السلام والازدهار في الشرق الأوسط".