قبل إنهاء زيارته والانطلاق إلى السعودية: بايدن يلتقي أبو مازن في بيت لحم

أبو مازن يخاطب بايدن: "بعد 74 عاما ألم يحن الوقت لزوال الاحتلال؟"

قبل وقت قصير من انهاء زيارته والانطلاق إلى المملكة العربية السعودية، الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل إلى بيت لحم ظهر اليوم (الجمعة) والتقى برئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في ما وصف بأنها "زيارة خاصة".

في القاعة التي كان الصحفيون الفلسطينيون ينتظرون فيها الزعيمين، وُضعت على أحد الكراسي الأمامية صورة الإعلامية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت برصاصة خلال تبادل لإطلاق النار في مخيم جنين للاجئين. وكتب عليها "صوت فلسطين".

بعد الكلمات، سيقلع بايدن بطائرة هليكوبتر من بيت لحم إلى مطار بن غوريون، حيث ستقام مراسم وداع قصيرة بحضور رئيس الوزراء لابيد والرئيس هرتسوغ. وبعد ذلك مباشرة، سيكون بايدن أول رئيس أمريكي يقلع مباشرة من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية.