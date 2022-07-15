السلطة الفلسطينية ترحب بالتزام الرئيس الأمريكي بحل الدولتين "على حدود 1967"

"إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل الحل الأفضل ليعيش الشعبين"

رحبت الرئاسة الفلسطينية في بيان، اليوم الجمعة، بتأكيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التزام إدارته بحل الدولتين على حدود العام 1967، مرحبة "بالرؤية الأمريكية التي ترى أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية"

ودعت الرئيس بايدن "إلى اتخاذ تدابير سياسية ملموسة لضمان تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع" وأشارت إلى أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل يشكل الحل الأفضل ليعيش الشعبان بأمن وسلام".

وأوضحت أن "القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين"، مشددة على "ضرورة وقف اقتحامات المجموعات المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك، والحفاظ على الوضع التاريخي في الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس الشرقية، وفق الوصاية الهاشمية عليها".

ولفتت إلى أن الجانبين اتفقا على "العمل معا في العديد من القضايا الحاسمة لدفع السلام والأمن والاستقرار والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني إلى الأمام".وثمنت السلطكة "قرار الرئيس الأمريكي باستئناف المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقديم الدعم للأونروا ومستشفيات القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، أعلن بايدن عن هذا الالتزام لأول مرة كرئيس.