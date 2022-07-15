الرئيس الأمريكي يختتم جولته في إسرائيل والضفة الغربية ويتوجه إلى السعودية

ركزت الاجتماعات على النووي الإيراني والعلاقات الثنائية الإسرائيلية-الأمريكية والتطورات الإقليمية والعالمية

اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن،عصر الجمعة، زياردته لإسرائيل متجها إلى السعودية، فيما كان في وداعه بمطار بن غوريون الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد.

وزار الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية حيث التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبل أن يغادر المدينة في مروحية رئاسية إلى مطار بن غوريون الذي غادر منه إلى السعودية.

وعقد جو بايدن، الأربعاء والخميس المنصرمين، سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين ركزت في مجملها على النووي الإيراني والعلاقات الثنائية الإسرائيلية-الأمريكية والتطورات الإقليمية والعالمية.

وكان بايدن قد وصل، الأربعاء المنصرم، إلى إسرائيل في مستهل جولة بالشرق الأوسط، هي الأولى له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.وقضى بايدن يومين في القدس لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين، قبل أن يجتمع اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالضفة الغربية.