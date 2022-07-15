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مسؤول أمريكي: جو بايدن سيبحث أمن الطاق مع قادة الدول الخليجية المنتجة للنفط في محادثات السعودية

i24NEWS - AFP

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مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في البيت الأبيض في واشنطن ، الإثنين ، 23 أغسطس ، 2021.
(AP Photo/Susan Walsh)مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في البيت الأبيض في واشنطن ، الإثنين ، 23 أغسطس ، 2021.

سوليفان:"سيناقش بايدن في السعودية قادة الدول الخليجية المنتجة للنفط ويأمل في أن تعزز أوبك بلوس إنتاج الخام"

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش أمن الطاقة مع قادة الدول الخليجية المنتجة للنفط خلال اجتماعات في السعودية وإنه يأمل في أن تعزز أوبك بلوس إنتاج الخام.

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وفي حديثه قبل قليل من وصول طائرة الرئيس الأمريكي جو بادين إلى مطار جدة في السعودية قادما من إسرائيل ضمن جولته في الشرق الأوسط، قال سوليفان إن من غير المرجح أن تفرز المحادثات أي إعلانات ثنائية حول الطاقة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن "صاحب السمو الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة في استقبال الرئيس بايدن في المطار"

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