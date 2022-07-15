رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قرار الرياض فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية خطوة أولى رسمية نحو التطبيع"

الخطوة ستوفر على الرحلات الجوية إلى شرق آسيا وأستراليا قدرًا كبيرًا من الوقت، مما يؤدي إلى توفي الوقود والوقت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، إن "قرار المملكة العربية السعودية فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية خطوة أولى رسمية في عملية دبلوماسية أوسع للتطبيع"واضاف"الخطوة ستوفر على الرحلات الجوية إلى شرق آسيا وأستراليا قدرًا كبيرًا من الوقت، مما يؤدي إلى توفير وقود هائل، والوقت والتكلفة"

وقال للصحافيين المتجمعين في المطار ، بينما أقلعت طائرة الرئاسة في أول رحلة تاريخية مباشرة إلى المملكة العربية السعودية ، تتويجًا لجولته الأولى في الشرق الأوسط ، "سنواصل العمل عليها بالحذر اللازم".

وقال إن "هذه الخطوة ستوفر على الرحلات الجوية إلى شرق آسيا وأستراليا قدرًا كبيرًا من الوقت، مما يؤدي إلى توفير وقود هائل، والوقت والتكلفة - وفورات ستؤثر بشكل مباشر على الإسرائيليين وتقلل من أسعار تذاكر الطائرة".

وأضاف السيد لابيد أن رحلة السيد بايدن التي استغرقت يومين تضمنت أيضًا "إنجازات ستستغرق سنوات قبل أن نكشف عنها".

قبل وقت قصير من انتقالها إلى هذه الملكية الخليجية ، سقط مفتاحان جديدان: قالت إسرائيل إنها "لا مانع" من نقل جزيرتين استراتيجيتين إلى المملكة العربية السعودية ، ثم أعلنت الأخيرة عن فتح طيرانها الفضائي أمام "جميع شركات الطيران" ، بما في ذلك إسرائيلي ، قرار "تاريخي" لجو بايدن.

يمكن أن تمهد هاتان المبادرتان ، وفقًا للمحللين ، الطريق لتقارب محتمل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ، الدولة التي قامت بشكل ملحوظ بتطبيع علاقاتها في عام 2020 مع دولتين حليفتين للمملكة العربية السعودية: الإمارات العربية المتحدة والبحرين.