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  • الرئيس الأمريكي يصل إلى مطار جدة قادما من إسرائيل في زيارة هي الأولى من نوعها إلى السعودية

الرئيس الأمريكي يصل إلى مطار جدة قادما من إسرائيل في زيارة هي الأولى من نوعها إلى السعودية

i24NEWS

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الرئيس الأمريكي جو بايدن ، ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر الأمير سلطان بالرياض. ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2011.
(AP Photo/Hassan Ammar, File)الرئيس الأمريكي جو بايدن ، ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر الأمير سلطان بالرياض. ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2011.

في زيارة هي الأولى من نوعها إلى السعودية ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت إسرائيل والسلطة الفلسطينية

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، عصر الجمعة، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى السعودية منذ توليه منصبه ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

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ومن المنتظر أن يشارك بادين في "قمة جدة للأمن والتنمية" غدا السبت بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وستتناول "المحادثات السعودية الأميركية أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سُبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، كما يتضمن جدول الزيارة في يومِها الثاني حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة"

وكان الأمير خالد الفيصل "مستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة"

ويتوجه الرئيس الأمريكي إلى قصر السلام للقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 

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