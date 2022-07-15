إسرائيل: رئيس أركان الجيش سيزور دولة عربية الأسبوع الوشيك

أفيف كوخافي سيزور دولة عربية في المنطقة الأسبوع الوشيك في أول رحلة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي سيزور دولة عربية في المنطقة الأسبوع الوشيك في أول رحلة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وسيتم الكشف عن الدولة العربية فور وصوله إليها.

واشارت المصادر إلى أنه "لم يقم أي رئيس أركان إسرائيلي بزيارة رسمية لبلاد عربية من قبل، بينما قام مسؤولون إسرائيليون آخرون بذلك"وأضافت المصادر "قد تكون عمان أو السعودية أو الصومال هي التالية على قائمة التطبيع"

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي غادر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل، اليوم الجمعة، للانضمام إلى المملكة العربية السعودية ومناقشة بشكل خاص التقدم المحرز في عملية تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية.

وكانت إسرائيل قد قامتعام 2020 ، بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات والبحرين كجزء من اتفاقيات إبراهيم ، ثم استأنفت العلاقات مع المغرب في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام. سعت إسرائيل إلى حشد المزيد من الدول العربية لهذا التحالف الاستراتيجي من أجل تشكيل جبهة مشتركة ضد التهديد الإيراني وتطوير شراكات في مختلف المجالات.