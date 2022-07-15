الولايات المتحدة ترحب بجهود لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار بشأن الحدود البحرية بين البلدين

برايس:"إدارة بايدن تعتقد أن التوصل إلى اتفاق يمكن أن يفضي إلى استقرار أكبر وأمن ورخاء كل من لبنان وإسرائيل"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن الولايات المتحدة "ما زالت ملتزمة بتسهيل المفاوضات الجارية بين البلدين". وأضاف برايس أن "إدارة بايدن تعتقد أن التوصل إلى اتفاق يمكن أن يفضي إلى استقرار أكبر وأمن ورخاء كل من لبنان وإسرائيل، والمنطقة كذلك، كما تعتقد أن من الممكن الوصول إلى حل".

وكان الرئيس الللبناني ميشال عون أعلن "قرب التوصل" لحل نهائي بملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وتابع "يمكنني القول إن المدة التي تفصلنا عن الحل باتت قصيرة، وأعتقد أننا أصبحنا على مشارف التفاهم مع الأمريكيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان وإسرائيل، ولكن لا أعلم الوقت المحدد لهذا الحل".

وأضاف: "الحلّ سيكون لمصلحة الجميع، فإننا نرسم الحدود وفي مثل هذا الأمر، يجب على الطرفين أن يكونا راضيين عن الحل، وإلا ستتحول المسألة إلى وضع يد لطرف على الآخر".واعتبر عون أن "هذه النتيجة بسبب الموقف الرسمي الموحد الذي اتخذته السلطة اللبنانية".

وكان المفاوض الأمريكي أموس هوكشتاين أعاد تفعيل وساطاته في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بطلب من لبنان.

وزار هوكشتاين، لبنان، وعقد لقاءات شملت الرئيس ميشال عون، ونبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، ونجيب ميقاتي رئيس الوزراء، ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، وقائد الجيشِ العماد جوزيف عون، وحمل رسالة موحدة من جميع الأطراف اللبنانية تتعلق بالمطالب لهذا الترسيم.