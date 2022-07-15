الرئيس الأمريكي: سنعمل على تعزيز أمن السعودية في وجه أي تهديدات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن "سنعمل على تعزيز أمن السعودية في وجه أي تهديدات" وأشاد "بقرار السعودية فتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات المدنية" وأكد على أن "اتفقنا على عقد شراكات مع السعودية بشأن تقنية الجيل الخامس"

وذكر الرئيس الأمريكي، أنه أجرى"مباحثات موسعة ومهمة مع العاهل السعودي وولي العهد"وأشار بايدن إلى أن أحرز"تقدما باتجاه تعزيز علاقاتنا مع دول الخليج" وأضاف :"لن نترك فراغا في الشرق الأوسط كي تملأه روسيا أو الصين".

وأعلن بايدن أن "قوات حفظ السلام في تيران وصنافير ستغادر مواقعها، مما سيساهم في تطوير هذه المنطقة للاستثمارات والسياحة"وشدد على أن "السعودية ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة" التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، مضيفاً: "اتفقت مع القيادة السعودية على تعميق الهدنة وتمديدها".

وأكد الرئيس الأميركي أنه بحث مع القيادة السعودية "الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات" كما ناقش معها "ملف أمن الطاقة".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قد التقى،اليوم الجمعة، في قصر السلام بجدة، الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي وصل إلى المملكة، في ختام أول جولة له بمنطقة الشرق الأوسط، وبحسب "واس"، فقد استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأميركي، لدى وصوله إلى قصر السلام في جدة.

وبدأ بايدن جولته من إسرائيل، ثم ذهب إلى الضفة الغربية، قبل أن يغادر إلى السعودية، وهي آخر محطة له في جولته بالشرق الأوسط.