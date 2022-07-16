الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لـ"حماس" ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل

قال الجيش، إنه "استهدف منشأة تحت الأرض تابعة لحماس لإنتاج مواد صاروخية في وسط قطاع غزة"

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن تتفيذ ضربات صباح اليوم السبت، لمواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إطلاق 4 صواريخ من الأراضي الفلسطينية باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش، إنه "استهدف منشأة تحت الأرض تابعة لحماس لإنتاج مواد صاروخية في وسط قطاع غزة"، مضيفا أن، "الموقع المستهدف كان من أكبر وأهم المواقع في القطاع لإنتاج مواد أساسية للصواريخ من قبل الحركة"، مردفا أن "الهجوم سيؤثر بشكل كبير على صناعة الصواريخ"، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وجاءت هذه الضربات ردا على إطلاق صاروخين باتجاه مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل حوالي الساعة 1 صباحا، حيث تم اعتراض أحدهما بواسطة نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية بينما ضرب الآخر منطقة مفتوحة. ولم ترد انباء عن وقوع اضرار او اصابات.

وفي الوقت الذي نفذت فيه إسرائيل الضربات، تم إطلاق صاروخين آخرين باتجاه التجمعات السكانية في جنوب إسرائيل، ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في غزة عن إطلاق الصواريخ.

وفي نفس السياق، أعلن المسؤولون الطبيون في "نجمة داوود الحمراء" عن عدم وقوع أي إصابات جسدية بين السكان. وتم تقديم المساعدة الطبية لشخصين أصيبا بصدمة نفسية جراء الحادث.

ويحمل الجيش حركة حماس بانتظام المسؤولية عن أي هجمات تنطلق من غزة.