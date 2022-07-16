الرئيس الأمريكي يؤكد أن قضية مقتل خاشقجي نٌوقشت أثناء الاجتماع ولي العهد السعودي

وقال بايدن بعد لقاء مع الأمير محمد إنّه أثار هذه المسألة في الاجتماع، مضيفًا "ما حدث لخاشقجي كان فظيعًا"

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أنه واجه وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع بينهما بشأن قمع المعارضين في المملكة التي كان تعهّد بجعلها "منبوذةً" بسبب سجّلها في مجال حقوق الإنسان.

وقال بايدن بعد لقاء مع الأمير محمد إنّه أثار هذه المسألة في بداية الاجتماع، مضيفًا "ما حدث لخاشقجي كان أمرًا فظيعًا (...) قلتُ بوضوح إنّه إذا حدث أمر مماثل مجدّدًا، سيكون هناك ردّ وأكثر من ذلك". لكنّ بايدن لم يُحدّد ما الذي قصده تحديدًا بـ"الردّ".

في المقابل، نقلت قناة "العربية" عن مصدر سعودي مسؤول قوله إنّ "بايدن تطرّق لموضوع جمال خاشقجي بشكل سريع" وإنّ وليّ العهد "أكّد أنّ ما حدث أمر مؤسف واتّخذنا جميع الإجراءات القانونية لمنع" حدوث ذلك مجدّدًا.

وأضاف أنّ وليّ العهد "ذكر أنّ مثل هذه الحادثة تحدث في أيّ مكان من العالم"، مذكّرًا بأنّ "واشنطن قامت بعدد من الأخطاء كحادثة سجن أبو غريب" في العراق.

واستقبل الأمير محمد بايدن بضربة على قبضة اليَد عند مدخل قصر السلام في جدّة، ما دفع خطيبة خاشقجي إلى الكتابة على تويتر "دماء الضحية التالية لمحمّد بن سلمان في يديك".

وضحك بايدن عندما أشار أحد المراسلين إلى أنّ السلام على الأمير بهذه الطريقة أثار انتقادات فوريّة.

على الرغم من إدانته السابقة لانتهاكات حقوق الإنسان في السعوديّة، يبدو الآن أنّ بايدن مستعدّ لإعادة التعامل مع المملكة، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، والمورد الرئيسي للنفط، والمشتري المتعطّش للأسلحة.

وكان مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصليّة المملكة في اسطنبول، قد أثار غضبًا دوليًا، فيما خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركيّة إلى أنّ الأمير الشاب وافق على العمليّة بحقّ الكاتب الذي كان ينشر مقالات معارضة له في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة.

لكنّ المسؤولين السعوديّين ينفون تورّط الأمير محمد ويقولون إنّ مقتل خاشقجي نتج من عمليّة نفّذها عناصر "مارقون".