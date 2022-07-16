الرئيس الأمريكي يلتقي قادة الخليج ودول عربية في ختام جولة شرق أوسطية

أضاف البيت الأبيض، أن اللقاء القمة يضم دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أنه من المقرّر أن يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن أسعار النفط المتقلبة خلال اجتماع قمة مع قادة دول عربية في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له، أن اللقاء القمة يضم دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل أمس الجمعة إلى السعودية التي تعهّد بأن يجعلها دولة "منبوذة" على خلفية سجلها الحقوقي، واجتمع بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين.

وتريد واشنطن أن تُقنع أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم بأن تفتح الباب لزيادة انتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الغزو الروسي لاوكرانيا، وهو واقع يهدد فرص الديموقراطيين في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

لكن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قلّل من التوقعات بإحراز تقدم فوري أثناء حديثه مع الصحافيين على متن طائرة الرئاسة من إسرائيل إلى جدة.

وقال "لا أعتقد أنه يجب أن نتوقّع إعلانا معينا هنا (..) لأننا نعتقد أن أي إجراء إضافي يتم اتخاذه لضمان وجود طاقة كافية لحماية صحة الاقتصاد العالمي سيتم في سياق أوبك بلاس"، الكارتل الذي يضم روسيا.

وتابع أنّ اجتماع القمة سيمكّن بايدن من "طرح رؤيته واستراتيجيته بوضوح وبشكل موضوعي" والمتعلقة بالانخراط الأميركي في الشرق الأوسط، مضيفًا "إنه عازم على ضمان عدم حدوث فراغ في الشرق الأوسط" تملأه الصين وروسيا.