مصادر عسكرية: الجيش الإسرائيلي قصف مصنعًا حساسًا لحركة حماس في هجوم الليلة الماضية

قصف سلاح الجو مجمعًا تحت الأرض لإنتاج المواد الكيماوية للصواريخ

قال مسؤولون عسكريون ان هجوما للجيش الإسرائيلي ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة تسبب في أضرار جسيمة لحركة حماس.هذا ما قاله مسؤولون عسكريون الليلة (السبت). وبحسبهم، قصف سلاح الجو مجمعًا تحت الأرض لإنتاج المواد الكيماوية للصواريخ، وهو هدف عملت المخابرات الإسرائيلية على تحديد موقعه لفترة طويلة. بحسب تقرير نشره موقه "واللا".

وقال مصدر أمني "هذه ضربة مهمة لقدرة حماس، ونتيجة معضلة تهريب المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزة من مصر وإسرائيل، تضطر حماس إلى إنتاج مواد كيميائية بأنفسهم، لذا فهي ضربة موجعة للغاية".

في البداية، تم إطلاق صاروخين على منطقة اشكلون وقطاع غزة، وقد استعد الجيش الإسرائيلي بالفعل للرد على الهجوم. ولكن بعد إطلاق صاروخين آخرين، تم إجراء تقييم للوضع وتقرر أن يشمل الهجوم هدفًا آخر .

ويدير الجناح العسكري لحركة حماس مصنعًا لإنتاج المواد الكيميائية في المجمع تحت الأرض، والذي يستخدم، من بين أمور أخرى، لإنتاج الوقود لمحرك الصاروخ. وتشير التقديرات جهاز الأمن الاسرائيلي إلى أن حماس لديه عدد واحد من هذه المواقع في قطاع غزة، لذلك أوضح المسؤولون الأمنيون أن هذه ضربة قاسية بالفعل.