إسرائيل: 8000 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال 24 ساعة

تم في اسرائيل مؤخرا اكتشاف عدة حالات اصابة بالمتحور الجديد لطفرة أميكرون

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 8000 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع ارتفاع عدد الحالات الخطيرة الى 390 وهو اعلى مقارنة بالأسبوع المنصرم.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم تحديد71,597 حالة نشطة، من بينهم 390 في حالة خطيرة 86 منهم يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مع استمرار معدل الحالات الإيجابية لعدة أسابيع حيث أنه تجاوز 43 في المئة. ومند مارس/آذار 2020 توفي11,101 شخصًا بسبب الفيروس.

وقال منسق مكافحة جائحة كورونا البروفيسور سلمان زرقا، انه تم في اسرائيل مؤخرا اكتشاف عدة حالات اصابة بالمتحور الجديد لطفرة أميكرون، ومصدره الهند وجنوب افريقيا، والذي اطلق عليه الاسم BA2 فارزة خمسة وسبعين. واضاف في حديث مع اذاعة كان مساء اليوم، انه يبدو ان السلالة الجديدة اكثر عدوى من طفرة اوميكرون الاصلية.