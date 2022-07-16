وزير الأمن الاسرائيلي غانتس يقرر تجميد زيادة التصاريح للعمال الفلسطينيين من غزة

قرر غانتس تجميد زيادة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، والتي زادت بمقدار 1500

استمر الصمت في حدود قطاع غزة مدة شهر تقريبًا، لكن في الليلة الماضية (بين الجمعة والسبت) أطلقت أربعة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، وردّ الجيش الإسرائيلي بالهجوم. بحسب ما نشر موقع 13 الإخباري الإسرائيلي.

وبعد ذلك، تم إجراء تقييم أمني بمشاركة وزير الأمن بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، والمدير العام لوزارة الأمن أمير إيشيل، ومنسق عمليات الحكومة الأمنية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان.

في نهاية المناقشة، قرر غانتس تجميد زيادة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، والتي زادت بمقدار 1500 أخرى الأسبوع الماضي. وقال منسق عمليات الحكومة في المناطق "منظمة حماس الارهابية مسؤولة عن كل ما يحدث داخل وخارج قطاع غزة تجاه دولة اسرائيل وستتحمل تبعاته".

في غضون ذلك، في الوقت الحالي، لا تعرف إسرائيل كيف من المسؤول عن إطلاق النار، رغم أنه من الواضح لجهاز الأمن أن حماس غير معنية بالتصعيد. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه تم الهجوم على منشأة مهمة جدًا لإنتاج مكونات الصواريخ، ربما كانت واحدة من آخر المنشآت المتبقية لحركة حماس والتي ستكون مهمة للمنظمة في المواجهة القادمة مع إسرائيل.

وعليه أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه شن ضربات على مواقع لحركة حماس في غزة ألحقت بحسب مصادر فلسطينية أضرارا بمنازل من دون أن تؤدي إلى سقوط ضحايا، وذلك ردا على إطلاق أربعة صواريخ من القطاع باتجّاه إسرائيل.