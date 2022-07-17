رئيس الوزراء لابيد يجدد تأكيده بالرد الفوري والقوي على أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية تقوم به حماس

جاء الرد بنفس الليلة حيث هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافًا في غزة على جولتين وبقوة لم يكن الطرف الآخر يتوقعها

افتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد خطابه اليوم الأحد في الكنيست بالحديث عن الشرطي باراك مشولام الذي دهس وفارق الحياة أثناء أدائه عمله أمس. وقال لابيد "تم إلقاء القبض على مقترف عملية الدهس من قبل رجال الأمن. شرطيونا يعرضون حياتهم للخطر يوميًا حتى يوفروا الحماية لنا جميعًا.

وتابع لابيد "من هنا باسم حكومة إسرائيل أقدم التعازي والأسف العميق لعائلته وزوجته أريئيلا، وابنته ألما ابنة الثلاث سنوات وليو ابن السنة".

ثم تطرق لابيد إلى أحداث يوم السبت، حيث تم إطلاق أربعة صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقال "جاء الرد بنفس الليلة حيث هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافًا في غزة على جولتين وبقوة لم يكن الطرف الآخر على استعداد لمواجهتها". وأضاف "السياسة الحكومية هذه لم تتغير. سيأتي الرد سريعًا وبكل القوة ودون تردد بحال أٌطلق باتجاهنا أي بالون حارق أو أي مقذوف. وأهنئ الجيش الإسرائيلي على تنفيذ المهمة بقوة وبدقة".

"جميعنا، كل أعضاء الحكومة نعانق أبناء البلدات على امتداد غلاف غزة الذين باتوا ليلة الجمعة في الملاجئ".

كما تناول لابيد في خطابه الأحد موضوع الزيارة الرئاسية التي أجراها بايدن لمنطقة الشرق الأوسط ووصفها "بالزيارة التاريخية المكللة بإنجازات سياسية وأمنيةواقتصادية من شأنها أن تقوي دول إسرائيل لسنوات مقبلة. ابتداء من الرحلات الجوية فوق السعودية التي ستوفر الكثير من المال والوقت للمواطنين الإسرائيليين، إلى "إعلان القدس" الذي يضمن التفوق النوعي لنظام الدفاع الإسرائيلي".

وتابع "خلال الزيارة، أوضحت للرئيس وموظفيه أن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي وتحتفظ لنفسها بحرية العمل الكاملة والسياسية والتشغيلية في مواجهة البرنامج النووي الإيراني. وستتلقى الحكومة اليوم تقريرا شاملا عن زيارة الرئيس.

وعرج رئيس الوزراء على موضوع غلاء الخبز المرتقب الأحد وقال: "كل من دخل صباح اليوم إلى فرع من فروع شبكات البيع الكبيرة فقد اكتشف أن أسعار الخبز الموحد لم ترتفع. لقد تطلب ذلك من عملا سريعا والتنسيق مع وزير الزراعة ووزيرة الاقتصاد، ولكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل.

أشكر من هنا شبكات التسويق التي وافقت على طلب الحكومة بالانتظار ريثما يتم العثور على حل. أشكر ممثلي المخابز على العمل معنا لمنع ارتفاع الأسعار الذي سيضر بالشرائح الأكثر ضعفًا في المجتمع. وسنواصل العمل مع جميع الأطراف ذات الصلة حول مسألة أسعار الخبز، وسنبحث عن حل ونجده".