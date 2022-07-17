نحو تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي: غانتس يحصر الترشيح بين هرتسي هليفي وأيال زامير

واستأنف وزير الأمن الإسرائيلي العمل على موضوع تعيين رئيس أركان جديد في أعقاب قرار المستشارة القضائية للحكومة

أعلن وزير الأمن بيني غانتس اليوم (الأحد) أن منصب رئاسة الأركان الثالثة والعشرين سيكون من نصيب اللواء هرتسي هاليفي أو اللواء إيال زمير، بعد أن قلص الوزير قائمة المرشحين لرئاسة الأركان من ثلاثة إلى اثنين، فقد تحدث غاتس صباح اليوم مع المرشح الثالث، اللواء يوئيل ستريك، وأبلغه أنه لن يتم تعيينه في هذا المنصب.

واستأنف وزير الأمن الإسرائيلي العمل على موضوع تعيين رئيس أركان جديد في أعقاب قرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، الذي سمح للوزير بتعيين رئيس أركان جديد بالرغم من الإشكالية المترتبة على ذلك في فترة الانتخابات.

وفي محادثته مع ستريك، الذي ظل خارج القائمة النهائية، قال وزير الأمن إنه يقدر عالياً إسهاماته وقدراته والعمليات التي قادها في سلاح البر، وأنه واثق من أنه سيواصل المساهمة في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن في السنوات القادمة. و أعلن غانتس أنه سيبدأ هذا الأسبوع مشاورات مع وزراء الأمن السابقين ورؤساء الأركان السابقين من أجل دفع عملية اختيار الشخص الذي سيخلف رئيس الأركان أفيف كوخافي.

ولد الجنرال هرتسي هاليفي (54) ونشأ في القدس، وينحدر من إحدى أقدم العائلات في العاصمة. والده شلومو هو نجل حاييم شالوم هاليفي (غوردين)، الذي كان ناشطًا في التنظيم العسكري الوطني وكتيبة المدافعين عن اللغة، وتسيلا هاليفي ابنة الحاخام دوف بعار هكوهين كوك، وابنة أخ الحاخام أبراهام يتسحام هكوهين كوك. تنحدر والدته لينا من عائلة بيرينز وعائلة مزراحي تصوريف. سمي على اسم عمه هرتسي هاليفي الذي قتل في معركة القدس خلال حرب الأيام الستة.

هليفي متزوج من شارون وأب لأربعة أولاد. حاصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس، ودرجة الماجستير في إدارة الموارد الوطنية من جامعة الأمن القومي في واشنطن.

خدم الجنرال إيال زامير (56 عامًا) في آخر منصب له في الجيش الإسرائيلي كنائب لرئيس الأركان، حتى استبدله هاليفي في تموز/ يوليو من العام الماضي. شغل سابقًا منصب قائد القيادة الجنوبية، وقائد اللواء السابع، وقائد الفرقة 143، وقائد الفرقة 6 ، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء. التحق بسلاح المدرعات عام 1984 حيث أنهى دورة مقاتل ودورة في لقادة الدبابات.

ولد زامير ونشأ في إيلات. تخرج من كلية الأمن القومي، وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة تل أبيب ودرجة الماجستير من جامعة حيفا، وهو يعيش حاليًا في هود هشارون، متزوج من أورنا وأب لثلاثة أطفال.