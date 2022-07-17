صحيفة إسرائيلية: الاتفاق بين روسيا وايران لن يقيد نشاط إسرائيل في سوريا

يأتي هذا على خلفية الصفقة التي من المتوقع ابرامها بين ايران وروسيا لشراء طائرات مسيرة ايرانية

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن تقديرات لمسؤول أمني إسرائيلي أن صفقة بيع الطائرات المسيرة بين ايران وروسيا ليس من المتوقع أن تشمل اتفاقا يقيد حرية نشاط إسرائيل في سوريا، مع ذلك أكد مسؤول سياسي للصحيفة إنه "بشكل عام إسرائيل لا تحب التقارب بين روسيا وإيران" ومن المتوقع ان يزور الرئيس الروسي خلال الأيام القادمة طهران والاجتماع مع الرئيس ابراهيم رئيسي.

مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة جيك سوليفان كشف نهاية الأسبوع الماضي عن ابرام صفقة كبيرة لتوفير مئات الطائرات المسيرة من انتاج ايران، وهي قادرة على حمل صواريخ موجهة. وقدر المسؤول الأمني الاسرائيلي بأن الحاجة الأساسية للروس ترتبط بالذات بالقدرات لجمع المعلومات الاستخباراتية للطائرات المسيرة، وليس قدراتها الهجومية.

وكانت صور اقمار صناعية ومعلومات وصلت شبكة "سي ان ان" كشفت بأنه في شهر حزيران/يونيو زار ممثلون روس قاعدة لسلاح الجو الايراني للحصول على انطباعاتهم حول هذه الطائرات المسيرة، ويشار الى أن طهران استثمرت جهودا كبيرة بتطوير اسطول من الطائرات المسيرة، والتي تعتبر بديلا رخيصا وفعالا لسلاح الجو الايراني عن الطائرات الحربية العادية.

توجه موسكو إلى الايرانيين يشير الى صعوبات كبيرة يواجهها الجيش الروسي في حربة بأوكرانيا، وعلى خلفية ذلك، هناك مخاوف في الغرب مما يبدو أن محورا جديدا يجمع روسيا، الصين وايران بدأ يتشكل، والذي يمكن ان يكون له وزن مقابل كتلة الدول المعتدلة في الشرق الأوسط التي تدعمها الولايات المتحدة.