رئيس القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل للمرة الثانية منذ توليه منصبه

قال بيان للجيش الإسرائيلي "هذه هي ثاني زيارة يقوم بها الجنرال كوريلا للبلاد منذ توليه منصبه"

وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا، اليوم الأحد، إلى إسرائيل في زيارة هي الثانية له منذ توليه منصبه، حيث بحث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، منظومة الدفاع الجوي، والتحديات الأمنية المشتركة للجيشين.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي "هذه هي ثاني زيارة يقوم بها الجنرال كوريلا للبلاد منذ توليه منصبه في الأول من أبريل/نيسان"، وذلك لاستكمال المنتدى الإستراتيجي العملياتي المشترك الذي أجري الشهر الماضي، حيث تناولت الزيارة بشكل خاص منظومة الدفاع الجوي، علما أن زيارته الأولى كانت في أيار/ مايو الماضي.

وسيغادر رئيس الأركان العامة أفيف كوخافي غدا الإثنين في أول رحلة رسمية له إلى المملكة المغربية، حيث من المتوقع أن يلتقي كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية المغربية. وتضاف هذه الزيارة، بحسب ما أفاد بيان الجيش الإسرائيلي، إلى "اللقاءات ومجالات التعاون التي تحققت في الفترة الأخيرة، في إطار تعزيز التعاون العسكري والأمني بين إسرائيل والمغرب".

ويرافق كوخافي خلال الزيارة كل من رئيس قسم التعاون الدولي في الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، ورئيس قسم أبحاث الاستخبارات أميت سار، وسيتولى نائب رئيس الاركان العامة هيرزي هاليفي قيادة الجيش في غياب افيف كوخافي