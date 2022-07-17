مستشار كبير لخامنئي:"لايران يوجد القدرة لإنتاج قنبلة نووية"

المستشار الايراني يقول ان "ايران اجرت تدريبا مؤخرا يحاكي هجوما في عمق إسرائيل"

قال كمال خرازي، كبير مستشاري المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي ورئيس المجلس الاستراتيجي للسياسة الخارجية ، اليوم الأحد خلال مقابلة مع شبكة "الجزيرة" القطرية إن "لدى ايران القدرة لإنتاج قنبلة نووية". مع ذلك ، أضاف :"إنه لا توجد لها نوايا القيام بذلك، في غضون عدة ايام قمنا بزيادة حجم تخصيب اليورانيون من 20% الى 60%، وسنتمكن من زيادتها بسهولة الى 90%. وقال إن "طهران سترد مباشرة ضد إسرائيل إن كان أمنها سيتعرض للخطر. في غضون ذلك، أجرينا مؤخرا تدريبات واسعة تحاكي هجوما في عمق إسرائيل، في حال تم مهاجمة منشآتنا الحساسة من قبلها".

وبخصوص موضوع الاتفاق النووي، قال خرازي إن ايران تنتظر الضمانات الأمريكية للحفاظ على الاتفاق. مشيرا الى أن "ايران لا تدير مفاوضات مع الدول الموقعة على الاتفاق، حول برنامج الصواريخ الباليستية وحول سياستها الاقليمية. واتهم خرازي الولايات المتحدة بجمود المباحثات النووية. المباحثات مع الأمريكيين صعبة، بسبب عدم ثقتهم بنا"

وتطرق خرازي ايضا لقمة جدة، التي أجريت نهاية الأسبوع الأخير في السعودية، والتي شارك بها الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من قادة دول الخليج، بالاضافة إلى مصر، العراق، والأردن، وقال إن ايران تريد إجراء حوار إقليمي مع دول هامة مثل السعودية، تركيا، مصر ، ودول أخرى. ورحب خرازي بالبيان المشترك التي نشر في نهاية القمة، والتي طالبت خلالها الدول المشاركة ايران بأخذ دور فعال في مباحثات مباشرة بين الدول بهدف حل الخلافات السياسية- الأمنية فيما بينها.