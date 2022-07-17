موفد I24NEWS إلى السعودية : الشارع السعودي يؤيد قيادته وينتظر حل القضية الفلسطينية

بيير كلوشيندلر، "دون حل هذه المسألتين إسرائيل ستواجه صعوبات في التطبيع مع السعودية".

أكد مراسل I24NEWS، بيير كلوشيندلر، أن الشارع السعودي يؤيد قرارات سيادته فيما يتعلق بتطبيع المملكة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "السعوديون ينتظرون حلا للقضية الفلسطينية".

وقال بيير كلوشيندلر، المتواجد في مدينة جدة في السعودية، "فور هبوطنا في السعودية نشعر كأننا هبطنا في القمر ... السعودية تفتح أبوابها أمام السياح" مضيفا أن "هذا الشعور تعزز بهدفين وهما موسم الحج الذي أتى خلاله مليون شخصا والثاني هو بدء العلاقات الغير المباشرة البطيئة مع إسرائيل".

وتابع مراسلI24NEWS، "عرفنا بأنفسنا هنا على أننا إسرائيليين وتم استقبالنا من طرف الناس بعبارات مثل مرحبا أهلا وسهلا" مشيرا إلى أنه "خلال حوارنا مع الناس في المجال السياسي عبروا لنا عن رغبتهم في التطبيع مع إسرائيل لكن إن كان هذا هو نفس القرار الذي يرغب به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وشدد بيير كلوشيندلر، أن "هناك أمران ساخنان يبقيان في قلب هذا الحدث، الأول هو القضية الفلسطينية، وعدم تحقيق حل الدولتين، والثاني يتعلق بقضية حرية العبادة ومسألة السيادة الإسلامية على المسجد الأقصى".

وأضاف بيير كلوشيندلر، "نعم،زار بعض الإسرائيليين السعودية، لكن هذا الأمر مؤقت"، مردفا أنه "بدون حل هاتين المسألتين إسرائيل ستواجه صعوبات في التطبيع مع السعودية".