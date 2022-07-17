اسرائيل تعلن عن تشخيص ثلاثة إصابات بالمتحور الجديد

الاصابات تعود لثلاثة عائدين من خارج البلاد احدهم من الهند والآخرين من فرنسا

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تشخيصها لأول ثلاثة إصابات بالمتحور الجديد BA.2.75، وهم أشخاص عائدون من خارج البلاد، أحدهم من الهند، والاثنين الآخرين من فرنسا.

النسخة BA.2.75، المعروفة باسم "كنتاوروس" تم تشخيصها لأول مرة في الهند بداية شهر ايار/مايو، ومنذ ذلك الحين، انتشرت حالات في بريطانيا، والتي تكاثرت هناك على ما يبدو بصورة أسرع من النسخة BA.5، والمعدية على وجه الخصوص وموجودة في الهند، ومن نسخة BA.2 والتي كانت سائدة بالسابق بالعديد من البلدان.

وعرف المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها المتحور الجديد بأنه ’متغير تحت المراقبة’، على سبيل المثال في 7 تموز/يوليو كان هناك ما يشير الى أنه يمكن أن يكون معديا أكثر أو مرتبطا بمرض أخطر، لكن الدليل على ذلك ضعيف أو لم يتم ايجاده. منظمة الصحة العالمية تراقب النسخة الجديدة، كبيرة العلماء في المنظمة الدكتورة سمية سواميناتا، قالت إنه لا توجد حتى الآن عينات كافية لتقييم مدى خطورتها".